La vittoria ottenuta sull'Inter per 2-0 non ha soltanto indirizzato il futuro del campionato, nel caso in cui si riuscisse a terminarlo, ma ha anche dato segnali importanti a Maurizio Sarri in vista del futuro. Lo stesso allenatore nel post-partita ha confermato che quella contro i nerazzurri è stata la gara che più gli ha fatto vedere una squadra vicina a quella che aveva in mente per intensità, gestione della palla e posizionamento in campo. Non è stata soltanto la notte di Bentancur e Dybala, né soltanto quella della conferma che con Douglas Costa in campo la Juve ha un atteggiamento diverso. Protagonista indiscusso, infatti, è stato anche- Scivolato in basso nelle gerarchie di Maurizio Sarri nel corso degli ultimi mesi, Matuidi ha vissuto un momento negativo anche nel rapporto coi tifosi che spesso lo hanno fischiato e preso di mira nelle gare giocate allo Stadium. Eppure, ancora una volta, nel momento in cui la Juventus si trova a dover disputare una partita importante se non decisiva, il centrocampista francese non solo si fa trovare pronto, ma risulta anche decisivo. Oltre alle due occasioni da gol create è sua anche l'incursione in area che ha portato al gol di Ramsey a cui va aggiunto il fondamentale lavoro di ripiegamento difensivo in aiuto ad Alex Sandro.Il confronto con l'apporto in campo di Adrien Rabiot è ancora una volta impietoso e sottolinea come per l'altro ex-PSG di strada da fare per integrarsi ce ne sia ancora tanta. Eppure, nonostante la ritrovata importanza nella rosa e nonostante il rinnovo di contratto già esercitato dalla Juventus, il futuro di Matuidi resta un'incognita. La società bianconera non può e non vuole infatti presentarsi a inizio anno ancora una volta con un giocatore in scadenza di contratto e di fatto senza alternative in rosa.Matuidi concluderà quindi la stagione con una forte possibilità die non è un caso che tanti club si siano già fatti avanti, non ultimo il Lione eurorivale in Champions, per acquistarlo.del suo contratto, di fatto, è visto dalla società più come un'occasione per ricavare una piccoladalla sua eventuale cessione che non come una ferma conferma per il presente e futuro. Tanto passerà dal campo e tanto passerà anche da chi sarà la guida tecnica della squadra per il futuro. Matuidi è tornato importante, ma lo sarà anche per il futuro?