Otto partite per conquistare Maurizio Sarri e riprendersi la Juventus. Blaise Matuidi era e resta una certezza della formazione bianconera e le voci di mercato della passata estate sono ormai un lontano ricordo. Troppo importante l'esperienza internazionale e la sagacia tattica dell'ex calciatore del Paris Saint Germain, anche in una versione della Vecchia Signora profondamente diversa rispetto a quella della gestione Allegri. In società lo sanno benissimo e nelle prossime settimane è prevista una prima presa di contatto col suo procuratore Mino Raiola per discutere assieme del futuro.