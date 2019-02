Gli infortuni in casa Lazio non sono casuali, parola di Stefano Mauri, ex capitano biancoceleste. Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore ha analizzato la sconfitta contro il Genoa, punto per punto, a partire dal cambio incriminato tra Romulo e Leiva: “Inzaghi voleva far filtro su Pandev, cercare di limitarlo, anche se poi ha cambiato la partita. Fino a quel momento il Genoa era stato poco pericoloso. Tolti i due davanti ho visto male i rossoblu.” In generale c'è una chiara incapacità di leggere le partite: "Alla Lazio mancano giocatori d’esperienza bravi a leggere la partita e i momenti della stessa. Lo abbiamo visto altre volte, ieri a Marassi ne abbiamo avuto la conferma. La Lazio era in controllo, a ritmi bassi, li è mancata la gestione.” Una chiosa negli infortuni: “Possono essere dovuti alla preparazione, forse qualcosa è cambiato, visto che sono tutti infortuni nelle stesse zone. Per le ricadute invece le responsabilità rientrano nella sfera medica”.