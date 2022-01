Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, intervistato da Radio 24 parla del momento attuale dei bianconeri, fra campo e rinnovi: "La Juve non poteva non vincere come aveva fatto nelle prime 15 partite, non avrà un bel gioco ma ha un DNA per cui se non è prima, è quarta o quinta e arriva in fondo. Dybala? La gestione della vicenda Dybala è proprio da Juventus. Ha cominciato il Milan con un comportamento di Maldini e gli altri dirigenti e ora continua la Juve. Ha fatto a meno di Baggio, Platini e Zidane… può fare a meno anche di Dybala. Io non lo metterei al centro del progetto, so le cifre che chiede, userei quei soldi per un investimento diverso, la Juve deve tornare a prendere italiani forti. La Juve deve tornare ad essere la società dove tutti vogliono andare, ora ha la concorrenza dell’Inter. Scamacca allenato bene non può che diventare un grande attaccante, Raspadori sarà un delitto se non diventa un grande giocatore. Su questi due investirei".