Massimo Mauro ha parlato del mercato della Juventus alla Gazzetta: "Dybala incedibile o no? Io sono ancora tremendamente arrabbiato per l’eliminazione con il Lione. È stata una delle delusioni più grosse e Dybala all’andata non ha giocato bene. Dopo partite così, tutti sono importanti e nessuno indispensabile. Se è un affare, perché no? La Juve ha il diritto e il dovere di valutare l’operazione. Non esistono incedibili".



CHI PRENDERE - "Intanto, due terzini fortissimi. Non capisco Alex Sandro: con quello che guadagna, non può giocare così... A centrocampo Arthur non può bastare. Diciamo che il ritorno di Pogba sarebbe graditissimo... Io vado matto per Kulusevski, che la Juve ha preso, e per Malinovskyi, un universale. Per l’attacco, non ho mai capito la cessione di Mandzukic che difende, apre spazi e sta bene vicino a chiunque. Certo, l’ideale sarebbe trovare un Lewandowski giovane. Se esistesse...".