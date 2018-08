Dalle pagine de "la Repubblica” Massimo Mauro commenta la prestazione dell'Inter di Luciano Spalletti, uscita sconfitta dalla sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



“Viene da dire che quella sconfitta dal Sassuolo è la solita Inter. L’inizio di campionato conferma le difficoltà dell’anno scorso e, pur avendo fatto una campagna acquisti importante, Spalletti non ha minimamente trovato la quadratura del cerchio. La squadra ha avuto molto tempo per recuperare lo svantaggio dopo il rigore di Berardi, ma non ha creato niente. Chiaro che se ogni anno inserisci tanti giocatori nuovi non è semplice, ma questo riguarda anche altre squadre. Il problema dell’Inter è che, a differenza delle altre big, non riesce a vincere nelle difficoltà. Siamo solo alla prima di campionato ma urge un cambio di mentalità: parlo ovviamente della prestazione, non del risultato. Avesse creato 8 occasioni da rete, anche senza segnare, il giudizio sarebbe stato diverso”.