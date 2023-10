Nel nome di Gianluca Vialli. La Fondazione va avanti e lo fa grazie all'impegno di Massimo Mauro, presente al fianco di Pep Guardiola insieme a Fondazione CRC. Nei dialoghi sul talento c'è anche il suo ricordo:Pep ruba la scena, ma Mauro porta con sé un discorso importante. Rivolto particolarmente ai più giovani: "Mi piacerebbe che tutti i giovani capissero che non c’è un’equazione tra impegno e risultato, però la cosa più bella è dare il massimo", spiega. Poi fa di Guardiola un esempio: "Invece lui bacia la medaglia, credo che questa sia la risposta e spero che i giovani lo capiscano.. Di ragazzi che capiscano che con la violenza non si fa niente".Naturale: c'è anche lo spazio per un ricordo di Carlo Mazzone: “Avevo 17 anni e Mazzone mi porta con lui. Non c’era un momento in cui non mi diceva di puntare l’avversario, mi infondeva sicurezza soprattutto di fronte all’errore. Io mi sentivo a un metro d’altezza e alla fine di quell’anno ho giocato in Serie A". Il messaggio è ben più ampio: "Dobbiamo avere il coraggio di dire che è importante lasciar esprimere i fondamentali nei settori giovanili. Se da 15 anni non abbiamo un cannoniere in Nazionale… Immobile fa gol in campionato ma non in Nazionale. Se è lui il riferimento forse qualche problemino c’è”.