Il 9 marzo l'Inter lancerà in occasione del suo compleanno il nuovo logo. Non ci sarà come confermato dall'ad Antonello il cambio di nome e resterà Fc Internazionale Milano, ma ci sarà invece il drastico restyling del logo che perderà molto probabilmente la sigla FC e manterrà soltanto la I e la M per richiamare, soprattutto all'estero il nome Inter Milano.



I ed M sono però anche le iniziali di Mauro Icardi lo storico ex attaccante dell'Inter e oggi al Paris Saint Germain che proprio in queste ore ha lanciato il suo nuovo logo scatenando però da un lato la rabbia dei tifosi nerazzurri e dall'altra gli sfottò dei rivali.



Il nuovo logo di Maurito, infatti, ha lo stesso concept annunciato dall'Inter una I e una M intrecciate e con la M che, serpentescamente, avvolge la I nel suo tratto centrale. Ecco i due concept affiancati. Provocazione o casualità?