Secondo Massimo Mauro, doppio ex di Juventus e Napoli, una vittoria degli azzurri nel match di questa sera non cambierebbe l'esito della lotta per il titolo. "​La Juve ha tutte le carte in regola per vincere il campionato e per approdare ai quarti di Champions, ma contro l’Atletico servirà la partita perfetta. Un’eventuale vittoria del Napoli non riaprirebbe il discorso, la distanza è troppo grande", le sue parole a Il Corriere di Torino.