Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, intervistato da Sportmediaset, parla del momento attuale dei bianconeri, soffermandosi su Kostic: "Se il livello dello straniero alla Juventus è Kostic, c'è un problema. Perché Kostic non salta l'uomo, sa correre ma tecnicamente non salta l'uomo, non offre l'assist, ogni tanto mette qualche cross in partite di altro livello. Questo è l'altro dato della Juve: in partite di alto livello, i giocatori della Juve e mi riferisco al centravanti e agli stranieri, le sbagliano sempre. I giocatori ad un certo punto sono in campo e possono prendere l'iniziativa. Io penso che un grande giocatore quando decide di fare cose importanti, le fa, vedi Di Maria e Vlahovic ogni tanto potrebbe farlo".