L'ex giocatore della Juve ed ex-opinionista di Sky Sport, Massimo Mauro ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del campionato dei bianconeri.



La serie A è già chiusa?

"Ho l’impressione che il nostro campionato sia una felice passerella per la Juventus. Ma non sto sminuendo nulla, anzi. Parliamo di un gruppo che si avvia a vincere l’ottavo scudetto consecutivo. Eppure avete visto contro il Sassuolo? A un certo punto menava più la Juve della squadra di De Zerbi. Se a questo unisci il talento che hanno, capisci che non c’è proprio storia".



Allegri dice sempre che in Champions l’importante è arrivare fino in fondo, poi può decidere una deviazione.

"Ha perfettamente ragione. La Juve vince in Italia da 7 anni, negli ultimi 4 anni ha fatto due finali ed è uscita in modo particolare negli ottavi col Bayern e nei quarti col Real. Un percorso che solo un grandissimo gruppo può fare. Questa Juve è sulla buonissima strada per diventare la più forte di sempre".