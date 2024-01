Mauro risponde a Mourinho: ‘Se cerca un nemico…’

“Non devo ripetere nulla di quanto detto dieci giorni fa, c'era tutto il rispetto per allenatori, giocatori, arbitri... E per Mourinho. Se parliamo di calcio lo ascolto per un mese di seguito, ma se ha bisogno di un nemico io non sono disponibile. Se vuole ne parleremo, di calcio, quando ci incontreremo. Lui sa il fatto suo, è un grande comunicatore e non fa mai niente a caso. Avrà i suoi motivi, ma io mi sono risentito ed è il mio lavoro. Lo faccio da vent'anni, come interlocutori ho l'azienda e la mia coscienza, ma ho sempre rispettato tutti". Dagli studi Mediaset arriva la risposta di Massimo Mauro a José Mourinho dopo le polemiche dei giorni scorsi per un commento non gradito dal tecnico portoghese della Roma.