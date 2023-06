L'ex calciatore Massimo Mauro ha parlato ai microfoni di Radio 24 dove ha detto la sua su Vincenzo Italiano e il suo futuro: "Italiano deve essere fiero. Un particolare, per quanto importantissimo, non può cancellare un percorso straordinario. Sul secondo gol la Fiorentina ha sbagliato la distanza e poi si è vista la poca qualità dei difensori. Lì o scappi prima o metti l’attaccante in fuorigioco. Italiano al Napoli non ce lo vedo. Ha bisogno ancora di un po’ di rodaggio, di qualcosa di intermedio. Non è pronto per una squadra che vuole rivincere il campionato e arrivare in fondo alla Champions League."