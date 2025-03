Redazione Calciomercato

Mauro: "Tifosi Juventus, la contestazione non ha senso ora"

Gianluca Minchiotti

37 minuti fa



Massimo Mauro, ex esterno della Juventus e attuale commentatore, dai microfoni di Sportmediaset parla del momento dei bianconeri: "La contestazione? No, per me non ha senso ora. Se vincono sono a 6 punti. Ha fatto male nella competizione in cui è uscita. Non si possono avere questi toni, poi è il gioco del calcio. Non si può accettare quest'offesa. E mi fa anche specie dire quello che penso, non posso pensare che ciò che diciamo generi comportamenti di questo tipo".



Mauro aggiunge: "Penso che un allenatore alla Juve deve avere punti fermi, a 11 partite dalla fine non si può non avere dei punti fermi. Una grande squadra è fatta di queste cose. Non può avere il centravanti fuori, se stai 0-0 gioca, ti serve per fare gol. Se pensi il contrario, deve spiegarlo. Fino ad ora giochi con un centravanti, a volte lo cacci, ti serve passare il turno e ne metti due, scopri il centrocampo e prendi contropiede. Thiago Motta, le sue responsabilità, le ha. E sulla comunicazione di più. Quel lavoro dopo l'Empoli, deve farlo la società, non l'allenatore. La società lo fa davanti a tutto. L'ha fatto dopo? Non è la stessa cosa. Come fai a non costruirti un centrocampo degno di questo nome? Uno come Thuram. Vinci. Due partite dopo in panchina. Vorrei stare 3 ore ad ascoltare il calcio di Thiago Motta per capire. Savona a sinistra? Vorrei capirlo".