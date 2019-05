Stephy Mavididi, attaccante della Juve Under 23, parla alla BBC della sua esperienza in bianconero: ​"La mia avventura all'Arsenal era finita, poi la Juventus mi ha chiamato ed è stato fantastico. Quando la Juventus ti vuole come puoi rifiutarla? Non ci ho pensato due volte. E' stata un'opportunità incredibile e l'ho subito colta". Poi, sui giocatori della prima squadra: "Bonucci e Chiellini ti stendono se non sei abbastanza veloce. E' incredibile guardare in che modo si allena Ronaldo, come si applica ogni giorno sul campo. Kean è un buon amico, mi aiutano tanto anche Emre Can e Szczesny. L'esordio contro la Spal? Sono stato l'ultimo a uscire dallo spogliatoio e Allegri mi ha chiesto se ero pronto. E' un giorno che non dimenticherò mai".