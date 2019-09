Max Pezzali, cantautore e tifoso interista, racconta alla Gazzetta dello Sport il suo derby Inter-Milan: "Se ripenso ai derby mi viene in mente la sconfitta per 6-0 nel 2001 e il poker di Mourinho all’inizio della stagione chiusa con il Triplete. Il giorno dei 6 gol rischiai di morire... Dopo fu difficile uscire di casa per tanto tempo: fu una partita dagli effetti devastanti. Quella sconfitta la pagai per mesi con gli amici milanisti, se ci ripenso mi viene la stessa ansia del 5 maggio. Per fortuna il cerchio si è chiuso nell’agosto 2009: quella partita, con un Maicon davvero fantastico e con gli altri tre gol segnati da Thiago Motta e Milito, diede una spallata alle nostre delusioni dei primi anni del Duemila e soprattutto fu l’inizio dell’annata straordinaria di Mourinho. Per me fu una redenzione: mi ricordo che solo allora ho potuto restituire gli sfottò agli amici rossoneri".