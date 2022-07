. Sulle note di "Hanno accuso l'Uomo Ragno"sul palco raccontando un retroscena: "Era l'estate delle Notti Magiche. L'8 giugno del 1990 ero al terzo anello verde insieme a lui, il mio miglior amico. Nella partita inaugurale del Mondialeportò in vantaggio i Leoni Indomabili, che riuscirono a fare l'impresa nonostante due espulsioni"., la squadra del suo cuore.Il calcio è un tema presente in diverse sue canzoni, come "", con cui ha chiuso il concerto. Ma anche Weekend: "Le partite sempre in onde medie.Andiamo in centro a fare un giro a piedi, a guardare le ragazze degli altri., le squadre cercano di assicurarsi i migliori calciatori. Finalmente, dopo un lungo corteggiamento, sono riuscito a convincerlo a suonare con noi".Infine c'è la: "Grazie Max per come siamo riusciti ad essere, l'uno per l'altro il motore del viaggio che ci ha portati fino a qua".