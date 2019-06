Nuova puntata della telenovela tra Maxi Lopez e Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi. Intervistato da Eltrece Tv, l'argentino ha parlato del rapporto complicato con la ex moglie Wanda: “Non parlo con i miei figli da tre mesi, è stato molto difficile, e mi mancano. Tutto questo non è colpa degli avvocati, tutto dipende dalla madre, se lei volesse si risolverebbe tutto subito. E spero che si possa risolvere senza avvocati, è difficile. Ho ricevuto anche messaggi aggressivi da parte sua, io non voglio farli pubblicare. Ovviamente se lei lo farà, non posso fare altro…”.