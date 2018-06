Interpellato su un possibile trasferimento di Mauro Icardi alla Juventus, dagli studi di Balalaika su Mediaset, l’attaccante Maxi Lopez ha dichiarato: “Se Wanda vuole portare Icardi alla Juve o altrove? Secondo me può succedere di tutto. Secondo me sì, fa il suo procuratore quindi fa questo interesse. Secondo me ha incontrato i dirigenti della Juve, ma lo scambio con Higuain lo vedo difficile perché Icardi è molto tranquillo a Milano e Gonzalo deve ancora dimostrare. Ha fatto mille gol però non vedo Higuain che cambia e va a Milano”.