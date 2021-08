Maxi Lopez, ex attaccante di Milan, Barcellona e Catania, fresco di addio al calcio dopo la fine dell'esperienza con la Sambenedettese, parla di Ruben Botta al Corriere della Sera: "Quando esci dall’Europa rischi di perderti, è successo a Ruben dopo l'addio all'Inter e anche a me dopo la Samp. Ma negli ultimi anni ha dimostrato di essere fisicamente a posto. E poi ha un piedino che fa divertire chiunque. Darà spettacolo, è determinato, farà innamorare la tifoseria del Bari e la gente comprerà il biglietto per lui. Ha un piedino straordinario, vede corridoi che tanti giocatori non vedono".