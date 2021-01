Maxi Lopez, ex centravanti di Catania, Milan e diverse altre squadre italiane, oggi centravanti della Sambenedettese in Serie C, ha fatto una confessione ai canali ufficiali della Roma: "Quando sono arrivato in Italia dovevo andare alla Lazio. Poi non fu trovato l’accordo e andai al Catania. Qualche anno dopo a Catania la Roma mi aveva cercato, ma non s’era fatto più nulla. Era la stagione 2011-2012."