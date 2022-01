Sky, Netflix, Dazn, tutti i maggiori servizi tv in streaming sono le vittime della maxi frode frode al centro dell’inchiesta della Procura di Milano che ha ordinato alla guardia di finanza le perquisizioni in tutta Italia. Il blitz delle fiamme gialle ha smantellato una vera e propria struttura tecnologica che, da una base di Napoli, era in grado di diffondere illegalmente i segnali della pay tv a centinaia e centinaia di utenti che pagavano appena 10 euro al mese per tutti i servizi.



Perquisite le abitazione di venti persone indagate di violazione della legge sul diritto d’autore che si trovano in Toscana, Emilia Romagna, Campania e Calabria. La Guardia di Finanza ha scoperto che un singolo soggetto residente a Napoli, dopo aver acquistato regolarmente gli abbonamenti, era in grado di manipolare gli abbonamenti superando i sistemi di protezione, moltiplicarli e rivenderli ai clienti finali.