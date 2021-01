Antonio, allenatore dell', insieme ad altri manager, imprenditori e persone dello spettacolo italiane, è stato truffato dal broker Massimoper. E il tecnico nerazzurro si sta muovendo per recuperare i soldi ( QUI TUTTI I DETTAGLI SULLA TRUFFA In estate la corte di commercio inglese aveva ordinato a Bochicchio di restituire i 30 milioni di euro, ma quei soldi, come riporta La Verità, non sono mai arrivati. Tanto che, a fine dicembre, è stata aperta un'inchiesta da parte dellasulle truffe del broker, radiato dalla Consob come consulente finanziario sin dal '99, che aveva un giro d'affari tra i 200 e i 500 milioni di euro e che trovava la maggior parte dei suoi clienti al Circolo Aniene di Roma: truffe tra le quali, ovviamente, c'è quella ad Antonio Conte.Appropriazione indebita: è indagato per questo Massimo Bochicchio, che è ora ae contro il quale, oltremanica, è stato presentato un mandato d'arresto. E la lista dei truffati si sta allungando: oltre a Conte ci sono Stephan; la società di Luca, procuratore di Claudio; Raffaele, ambasciatore italiano a Londra.