Ve lo avevamo anticipato questa mattina su Calciomercato.com: Maxime Lopez al Napoli, la pista è più di una semplice idea. Lo ha chiesto espressamente il tecnicoad(i due hanno lavorato insieme a Marsiglia per ben tre stagioni), e lo stesso giocatore ha lanciato un chiaro segnale ai partenopei,- Il centrocampista transalpino classe 1997aprendo le porte ad un cambio di maglia: "Ho fatto tre stagioni con i neroverdi, sono un grande club - le sue parole a Le Media Carrè -. Li ho ringraziati perché in un certo senso mi hanno rilanciato e mi hanno anche permesso di mettermi in mostra,- Poi l'apertura al Napoli, non citandolo però mai direttamente: "In Italia sto molto bene, amo questo paese, parlo italiano,Poi c'è la Premier League. De Zerbi? Se mi chiama al Brighton possiamo discuterne seriamente. Continuo invece a pensare se sia corretto o meno tornare al Marsiglia.