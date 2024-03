Maximiano, l'ex preparatore dei portieri della Lazio rivela: 'L'avevo sconsigliato, ma fu preso lo stesso'

Massimo Nenci, ex preparatore dei portieri della Lazio, andato via da Formello pochi giorni fa insieme a Sarri, ha svelato un retroscena di mercato su Luis Maximiano. Intervenuto in diretta sulla pagina Instagram Goalkeepermaniaofficial ha spiegato che le difficoltà del calciatore lusitano deravavano anche dalla lingua: "Non parlava italiano e questa era già una cosa importante che all'inizio lo influenzò parecchio". Sull'estremo difensore, oggi all'Almeria, c'erano però da subito diversi dubbi, che lui stesso aveva sollevato.



"Tecnicamente non era un portiere adatto al nostro modo di giocare. Non era scarso, ma non aveva le caratteristiche giuste per giocare con noi. L’avevo sconsigliato alla dirigenza, ma poi mi sono adeguato alla scelte della società". Maximiano venne acquistato per 10 milioni di euro dal Granada, nella stessa estate in cui arrivò anche Provedel, che già alla prima giornata di campionato, dopo appena 4 minuti, gli soffiò di fatto il posto da titolare. "Il cartellino rosso con il Bologna è stata anche una questione di sfortuna, ma Provedel sarebbe venuto fuori lo stesso alla distanza, ha un altro spessore. Era il profilo perfetto per come giocavamo. È migliorato in tutto. Parecchie cose le aveva già dentro e doveva solo tirarle fuori. Ha fatto allenamenti specifici per la visione di gioco e il posizionamento. Aveva già tutti i gesti tecnici, ma è migliorato soprattuto in personalità".