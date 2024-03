Più Muller che Klose, più Neuville che Bierhoff: chi è Maximilian Beier, il nuovo nove della Germania

Simone Gervasio

Dopo tanto cercare... alla fine la Germania potrebbe aver trovato il nuovo numero 9 della nazionale. I fasti di Miroslav Klose e gli alti e bassi di Mario Gomez sono un ormai lontano ricordo, il ct Nagelsmann ha convocato per la prima volta un nuovo attaccante in vista delle ultime sgambate prima degli Europei da disputare in casa e, possibilmente, da non fallire. Le cocenti eliminazioni tra Mondiali ed Europei scottano ancora, i risultati dei tedeschi ultimamente stentano ad arrivare: un po' come il Bayern Monaco, la gestione della Mannschaft sta diventando volubile, come dimostra l'allontanamento di Flick e l'arrivo dell'ex allenatore proprio dei bavaresi.



NUOVO NOVE - Nella spasmodica ricerca di un riferimento lì davanti, Nagelsmann ha provato varie strade ma ora sembra volersi affidare a Maximilian Beier. L'attaccante dell'Hoffenheim è andato a completare un reparto che oltre all'esperienza del sempreverde Muller e dell'altalenante Havertz, può contare anche su di un classico numero 9 come Fullkrug e sulla gioventù di Undav. Senza dimenticare che tra i centrocampisti figurano stelline ormai di prima grandezza come Musiala e Wirtz che sanno più di attaccanti che mediani. Insomma la concorrenza è tanta, la qualità pure e la Germania, data per morta da tanti, potrebbe essere la sorpresa del torneo, ammesso e non concesso che una nazionale del genere possa non essere sempre e comunque la favorita ogni volta che scende in campo.



IL PROFILO - Se dei suoi compagni di reparto si conoscono vita e miracoli, Beier è il nome nuovo del calcio tedesco. Un 9 che però è anche un 11, ma che ha fatto anche il 7, l'ala, freddo sotto la porta, volenteroso nel pressing sugli avversari, duttile e con tanta fame. In patria, più che a Klose, lo paragonano per la comune intelligenza di posizionarsi in campo, a Thomas Muller, il giocatore che ha creato ed elevato ad arte il concetto di Deutmaster. Un ruolo/compito ideato da Muller e che, tradotto, significa interprete degli spazi: si tratta di quel giocatore ombra, capace di sparire dal gioco e ricomparire pronto a segnare nel posto giusto al momento giusto, dopo aver analizzato nel migliore dei modi lo spazio da attaccare. Beier va dunque a inserirsi più nel filone delle seconde punte abili a segnare, come fu Neuville, che in quello degli attaccanti più fisicati, i classici panzer (vedasi Bierhoff) cui ci ha abituato un certo tipo di calcio tedesco ormai in là con gli anni. Non deve stupire quindi che, secondo Sky Sports De, ci sia già il Liverpool su Beier, pronto a pagare i 30 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.



TUTTO SU DI LUI - Ma chi è Beier? Classe 2002, Maxi, come viene soprannominato, nasce a Brandeburgo e da tutta la vita sogna di diventare come Lewandowski. Questo però è l'anno della sua esplosione: conta già 12 gol e 5 assist in 27 gare, comprese tutte le competizioni. Il 21enne è cresciuto nel settore giovanile dell'Hoffenheim, dove è arrivato a 15 anni e dopo tre stagioni con l'Energie Cottbus. Ovunque giochi si afferma. Diventa capocannoniere del campionato Allievi. Debutta in Bundesliga l'8 febbraio 2020, e, a 17 anni 3 mesi e 22 giorni, diventa il più giovane esordiente della storia del club. Trova anche il tempo di segnare una doppietta in Europa League al Gent. Per farsi le ossa va in prestito biennale all'Hannover, scendendo di categoria e registrando 15 gol e 7 assist in 68 partite. Da quest'anno è titolare dell'Hoffenheim. Ha segnato in 4 gare di Bundes filate e per 6 volte nelle prime sette, rifilato doppiette al Borussia Dortmund e al Werder Brema. Una scalata che gli è valsa qualche giorno fa la prima convocazione in nazionale maggiore, dopo il rinnovo di contratto firmato a ottobre, fino al 2027. Oltre al calcio, il suo sport preferito sono le darts, le freccette, di cui è grande fan. Sa farsi trovare sempre nel posto giusto, gioca d'istinto. Di lui Klose ha detto: 'Ci ho giocato contro quando allenavo l'U17 del Bayern e le sue qualità mi sono sembrate subito chiare. Corre, lotta, lavora per la squadra e segna. Non mi stupisce che Nagelsmann l'abbia chiamato così presto'.



FUTURO - La concorrenza lì davanti è spietata e potrebbe fagocitarlo, come già capitato all'ancora più giovane Moukoko. Beier però sembra avere le spalle più grosse e aspetta un'occasione - che potrebbe arrivare già nell'amichevole di stasera con la Francia - per ribaltare il tavolo e prendersi il posto. Un po' come fece Totò Schillaci a Italia '90 in una competizione che il proprio Paese ospitava, come la Germania quest'anno. "Notti magiche" in tedesco si dice "Magische Nächte", così tanto per gradire...