Borja Mayoral, ex calciatore della Roma, non sa ancora dove sarà il suo futuro. Il giocatore, di proprietà del Real Madrid, ha passato gli ultimi 6 mesi al Getafe. Queste le parole del suo agente, Alejandro Camano: "Per Borja sarebbe una gioia molto grande restare al Real. Sia il presidente sia la società gli hanno dimostrato affetto. Lui è molto contento della possibilità di restare a Madrid. Futuro? Il Getafe ha fatto un'offerta per riprenderlo, ma noi stiamo valutando ogni opportunità che il mercato ci pone davanti".