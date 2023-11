Patryk Mazur è stato uno degli ultimi colpi sottovalutati di mercato per il settore giovanile della Juventus, ma secondo Andrea Tognozzi, ormai ex-capo scout della Juve passato oggi al Granada nel ruolo di direttore sportivo il centrocampista polacco classe 2007 "ha tecnia , fisico e personalità. E' stato il mio ultimo acquisto alla Juve, ha tutti i presupposti per arrivare in prima squadra".