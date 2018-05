L'allenaotre del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria per 2-1 sul Genoa che ha chiuso la stagione dei granata.



MENTALITA' - " Nelle ultime partite si sono cominciati a vedere alcuni segnali del tipo di Torino che vorrei in campo, è un buon auspicio per programmare il futuro con determinate basi. La mentalità non è mai inutile".



BELOTTI - "Il futuro di Belotti? Ribadisco quello che ho detto già a tutti i ragazzi: davanti avremo quattro attaccanti alla pari, due giocheranno e due partiranno dalla panchina. Voglio solo giocatori motivati, chi lo sarà potrà presentarsi al ritiro del 6 luglio".



SPOGLIATOIO COMPATTO - "L’ha già detto nel pre partita Petrachi: questa squadra deve avere uno spirito particolare, deve avere sempre voglia di prevalere sull’avversario e per farlo deve essere al cento per cento anche e soprattutto durante gli allenamenti".



VAR - "Cosa penso del VAR? è una bella novità, ma va migliorata.”