L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Atalanta: "L'ultima dell'Atalanta contro il Milan ci fa capire come stanno: andiamo sul loro campo, difficile, con un pubblico caldo. Cercheremo comunque di fare una partita all'altezza della situazione. L'Atalanta gioca a memoria, ha una squadra fatta di giocatori che possono fare la differenza come Zapata e Gomez. È una squadra forte fisicamente e se ci ruba palla può farci male".



TURNOVER - "Turnover? Possibilissimo già domani oltre che contro il Chievo perché quando si giocano tre partite ravvicinate a inizio stagione con il caldo si spendono tante energie nervose e fisiche, non ho tempo di verificarlo sul campo perché c'è soltanto più un allenamento domattina. Soriano e De Silvestri sono stati entrambi recuperati, ma non sono ancora certo che possano giocare dal primo minuto. Devo parlare con i singoli e mettere in campo la formazione più idonea valutando i principi tattici le mie sensazioni.



LA DIFESA - "Aina, Bremer, Lukic, Djidji... È possibile che scendano in campo. Soprattutto per quanto riguarda la difesa è un ruolo particolare, il minimo errore lo paghi e quindi andiamo con i piedi di piombo a far giocare giocatori che sono arrivati da poco e sono stranieri. È un processo più lungo per farli adattare ma questi ragazzi hanno imparato in fretta e qualcuno lo vedremo in queste due partite".