FORMAZIONE E AVVERSARIO - “La formazione la scegliero domani mattina alle 9 e mezzo. La SPAL è in uno stato di forma particolare. Hanno vinto a Parma, e questo la dice lunga sulle difficoltà che affronteremo. Nel campionato italiano una partita facile non esiste, questa è anche più difficile delle altre, dobbiamo dimostrare di essere cresciuti e maturati dopo la vittoria contro l’Inter".

ATTEGGIAMENTO - "Stamattina quando vedevo che i ragazzi facevano qualche battuta mi sono messo a strillare, non si può sbagliare approccio a Ferrara. Bisogna essere concentrati, rispettare l’avversario in maniera particolare, bisogna fare il salto di qualità finalmente, dobbiamo provarci domani".

TOP 11 - "Il mio Toro ideale è quello che ha vinto contro la Sampdoria. Se lei va a vedere era una squadra equilibrata, con due attaccanti, un trequartista come tutto l’anno. Più che altro è come si interpreta la gara, le due fasi di gioco".



ZAZA E BELOTTI - "Zaza e Belotti insieme? Queste scelte si fanno pensando anche all’effetto che fanno sui difensori: quando stanno bene i due attaccanti mettono in apprensione chiunque. Poi li avevamo messi a pressare la salita di uno degli stopper laterali dell’Inter. Non venivano su perché volevamo che fosse così. Adesso che giocano insieme si trovano anche di più".

DJIDJI - "Djidji è in forte dubbio, non sta molto bene. In ogni caso ci sono Moretti e Bremer pronti all’uso. La formazione non la dico: chi ha fatto bene con l’Inter ha forte possibilità di giocare, poi vedremo domani. Non voglio dare vantaggio agli avversari".