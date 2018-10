Negli ultimi giorni il presidente del Torino Urbano Cairo e l'allenatore Walter Mazzarri si stanno lamentando a gran voce per gli arbitraggi che avrebbero danneggiato pesantemente la squadra granata in questo inizio di stagione. Ma quali sono queste sviste a cui Cairo e Mazzarri fanno riferimento?



La prima è il contatto in area tra Fazio e Falque durante Torino-Roma alla prima giornata, poi il gol ingiustamente annullato a Berenguer durante Udinese-Torino (clamoroso, in questo caso l'errore di Irrati che ha fermato il gioco prima che il pallone varcasse la linea di porta per un fuorigioco, inesistente, dello spagnolo), la rete convalidata a Goldaniga in Torino-Frosinone nonostante la carica su Sirigu, infine, il rigore non data per una trattenuta su Izzo in Bologna-Torino. Ma a far arrabbiare Mazzarri e Cairo più di ogni altra cosa è che nessuno questi episodi è stato rivisto al Var.