Il ritorno di Walter Mazzarri a Napoli è ora realtà. I colloqui con Aurelio De Laurentiis sono stati positivi ed è arrivato anche l’annuncio ufficiale che ha riportato l’ex tecnico, dopo ben 10 anni, sulla panchina dei partenopei. Un contratto da 7 mesi, sino al prossimo 30 giugno, per traghettare questa squadra sino al termine della stagione.



I PRIMI AMORI – Un uomo di fiducia del presidente partenopeo, nonché il secondo allenatore più longevo dell’era del numero uno azzurro: ben 1322 giorni, lasciando in eredità una Coppa Italia, un 2° posto in Serie A e un Napoli che, per la prima volta, da 20 anni a quella parte, era tornato a competere a livello nazionale e ad affacciarsi, con buoni risultati, sul palcoscenico europeo. 182 partite, un percorso che ha definito il Napoli che è stato nel corso di questi 10/15 anni. Le ultime sue parole sulla piazza partenopea furono queste: "È una piazza meravigliosa, vado via perché dopo quattro anni ci vogliono nuovi stimoli anche per i calciatori. Mi sono commosso ad abbracciare tutti. Napoli ha un tesoro importante e una società solida e sanissima e credo che avrà un grande futuro". Fu profetico, così è stato.



UN SALTO NEL PASSATO - Il nuovo presente, il Mazzarri 2.0 è da costruire, ma il passato, come sempre, può darci una mano per comprendere quali potranno essere le idee che l’ex Reggina porterà sulla panchina azzurra.



