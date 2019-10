A breve il Torino scoprirà se contro il Napoli potrà avere in panchina il suo allenatore, Walter Mazzarri, o quantomeno il vice Nicolò Frustalupi. Entrambi sono stati squalificati per un turno dal Giudice sportivo dopo la partita contro il Parma ma la società granata ha già presentato ricorso per entrambi.



L'obiettivo del Torino è quello di cercare di avere almeno uno dei due per la partita contro il Napoli: se il doppio ricorso dovesse essere invece respinto e, di consenguenza, le squalifiche confermate, a guidare il Torino dalla panchina sarà il collaboratore di Mazzarri Roberto Miggiano.