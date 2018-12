“Quello suera rigore e non ce l’hanno dato neanche questa volta. Dicono che noi ci lamentiamo, vediamo di volta in volta se gli episodi sono veri”. Così un infuriato Waltersi è espresso nella pancia del Mapei Stadium dopo l’1-1 con il, recriminando per il penalty non assegnato dall’arbitro, sul parziale di 0-0, per un fallo sull’ex attaccante del. “Non parliamo di lamentele che già mi dà fastidio” ha poi aggiunto l’allenatore del. Lamentele no, ma in questa prima parte di stagione Mazzarri si è più volte reso protagonista di vibranti proteste in svariate occasioni.Le prime proteste sono arrivate già alla prima giornate di campionato, in, per una spinta del giallorossosu Iagoche l’arbitro non ha giudicato fallosa. Proteste che sono poi proseguite, a ragione, al termine dia causa del clamoroso errore di Valeri che non ha convalidato la regolarissima rete di, sullo 0-0, per un fuorigioco segnalato dal guardalinee ma poi smentita dal Var: in quel caso l’arbitro non avrebbe dovuto fermare il gioco prima che il pallone colpito di testa dallo spagnolo entrasse. Mazzarri si è poi fatto sentire dopoper la mancata seconda ammonizione diche, a inizio secondo tempo, ha volontariamente allontanato il pallone senza venire però sanzionato con il secondo giallo (era già stato ammonito in precedenza) dal direttore di gara).Le proteste dell’allenatore granata sono arrivate anche, a ragione, dopo il 3-2 rifilato dal suo Torino al, per il primo gol ciociaro viziato da una carica su. Poi per il mancato rigore sunel finale die per quelli non fischiati acontro lae il: in questi ultimi due casi, però, le decisioni arbitrali non sono sembrate scorrete. Nelle ultime settimane Mazzarri si è poi infuriato per i rigori non concessi nel derby contro la Juventus e infine per quello su Zaza contro il Sassuolo.Sono tanti gli arbitri che hanno fatto arrabbiare Mazzarri in queste prime diciassette giornate di campionato per rigori non dati, gol annullati che sarebbero stati da convalidare o viceversa: senza considerare quelli, dainin, hanno allontanato il tecnico dalla panchina dopo le proteste per episodi che non fanno parte di quelli elencati in precedenza. In alcuni casi Mazzarri è stato sostenuto nelle sue sfuriate pubbliche anche dal presidente Urbanoe dal direttore sportivo Gianluca, altre volte ha invece portato avanti da solo le proprie battaglie, ma gli errori (o presunti tali) nei confronti del Torino non sono diminuiti.