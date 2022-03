dopo le tante premesse e promesse non mantenute da uno dei talenti più interessanti emersi nel settore giovanile delnegli ultimi., soprattutto in questo primo scorcio di 2022, nel quale Walter Mazzarri ha saputo sfruttare al meglio le caratteristiche fisiche e tecniche dell'esterno, che dal canto suo ha sfruttato questa vetrina per. Arrivato in Sardegna, con la formula del prestito annuale dal Bordeaux, il nazionale Under 21Ma con la prospettiva futuribile di poterlo rivendere a cifre ben più importanti, considerando l'interesse manifestato anche da alcune big del nostro campionato.- quello decisivo per la vittoria sul campo del Torino -: uno di questi era arrivato in occasione del successo contro l'Atalanta, una delle tante squadre che hanno rappresentato le tappe intermedie di crescita di un ragazzo accompagnato da mezzi atletici e tecnici importanti sin dalla trafila fatta interamente in rossonero. L'esperienza a Bergamo, esattamente come quelle in Francia e a Pescara, non si sono rivelate in linea con le aspettative, ma, pronte ad accapparrarsi un prospetto di appena 19 anni all'epoca e a parametro zero. La spuntò il Bordeaux, che metteva sul piatto le condizioni tecniche per un percorso di maturazione più graduale e che prevedesse un impiego più continuo per Bellanova, che ha invece necessitato di ulteriori passaggi nel nostro calcio per individuare la sua dimensione. Quel momento è arrivato e, che si appresta a prolungare i contratti di Cuadrado e De Sciglio e che valuta il futuro di Alex Sandro,Bellanova è in possesso di questi parametri, oltre ad essere un elemento potenzialmente utile nella compilazione delle liste Uefa trattandosi di un ragazzo italiano e cresciuto in un settore giovanile del nostro Paese, ma tra gli aspetti da tenere in considerazione c'è anche quello legato alla suain virtù degli accordi siglati nel 2019 al momento della cessione in Francia.