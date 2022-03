Walter Mazzarri commenta a Dazn la sconfitta per 2-0 del suo Cagliari sul campo dello Spezia: "Nel calcio conta il risultato, loro hanno fatto due gol e noi no. Abbiamo finito il match con quattro attaccanti e siamo stati puniti. Due nostri errori tecnici nel primo tempo hanno dato coraggio allo Spezia, ci siamo impauriti e da lì poi è venuto il rigore: forse la mia squadra sente troppo il momento. La Lazio ci aspettava ed è ripartita, oggi invece il primo gol loro è venuto da un angolo in cui eravamo in tre sulla palla ed è entrata dentro lo stesso. A quel punto hanno cominciato a vincere i duelli, si sono caricati e sono stati più bravi di noi, addirittura pericolosi sui corner senza nemmeno saltare!"



LA SALVEZZA - "Dobbiamo ricompattarci e provarci contro tutte le squadre, perché quando abbiamo fatto le cose al meglio e gli episodi ci hanno aiutato sono arrivati i risultati. Adesso stiamo dilapidando quanto fatto nel girone di ritorno, bisogna svegliarsi e darsi una mossa! Poco gioco effettivo? Se dico qualcosa sembra un alibi, affronteremo questo tema in un altro momento".