Una serata da dimenticare per il Napoli. A Roma è arrivata un'altra sconfitta ma non solo, anche le espulsioni di Matteo Politano e Victor Osimhen, costretti a saltare il prossimo impegno con il Monza, ultimo appuntamento del 2023. Ha fatto effetto però anche un altro dettaglio, la solitudine di Walter Mazzarri dopo la partita dell'Olimpico. Il tecnico degli azzurri non è ripartito in pullman con la squadra e ha fatto ritorno in città in taxi, dopo essere stato trattenuto più a lungo all'Olimpico dalle interviste post-gara. Tira aria di contestazione, evidenzia Repubblica, venerdì al Maradona il clima si annuncia particolarmente teso.