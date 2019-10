La formazione del Torino che vedremo in campo domenica contro il Cagliari sarà molto diversa da quella che si è vista contro l'Udinese. Walter Mazzarri sta preparando infatti una mini rivoluzione per cercare di far uscire definitivamente la propria squadra dalla crisi di risultati di questo inizio di campionato.



E' così che contro il Cagliari potrebbe esserci un'esclusione eccellente in attacco: Simone Verdi, che nelle ultime settimane era sempre stato schierato nella formazione titolare, potrebbe partire dalla panchina e lasciare il proprio posto in campo a uno tra Simone Zaza e Iago Falque.