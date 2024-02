Mazzarri: 'Sembrava stregata, su Kvara rigore netto. Zielinski onori la maglia anche se ha firmato per un altro club'

L'allenatore del Napoli, Walter Mazzarri ha commentato a Dazn la vittoria per 2-1 in rimonta ottenuta contro il Verona mostrandosi ampiamente provato dall'emozione della partita.



SOFFERENZA - "E' stata una sofferenza per noi in panchina. Abbiamo fatto la partita, abbiamo creato e poi si trova in svantaggio probabilmente altre squadre avrebbero mollato. La squadra ci ha creduto sempre, ha combattuto e ha cercato la vittoria".



PARTITA STREGATA - "Sembrava una partita stregata. Avevamo schiacciato il Verona nel primo, quello su Kvara è un rigore abbastanza netto però il VAR doveva chiamarlo e aprivi la partita e sono convinto che si poteva fare una prestazione ancora più bella. Quando Kvara ha fatto gol si è riacceso, quando abbiamo segnato il pareggio si vedeva che erano tutti vivi e stavano bene. Sembravamo un pochino stanchi, la squadra sta recuperando energie e i cambi hanno dato linfa e ci hanno dato una mano per ribaltarla".



KVARA - "E' un campione, nel calcio italiano siamo bravi a studiarli e limitarli. Quest'anno ha fatto un po' più fatica ma ha una classe immensa e molte volte bisogna farlo giocare centralmente come fa in Nazionale".



ZIELINSKI - "Non ci sono problemi, deve onorare la maglia anche se ha firmato per un'altra squadra. Con la Lazio lo ha fatto vedere, ora è fuori perché è infortunato. Se sarà in buono stato fisico e aiuterà la squadra, non ci saranno problemi, è un campione. L'esclusione dalla lista Uefa è arrivata perché dovevamo fare delle scelte, è normale pensare a dare una possibilità di giocare a chi sarà il futuro del Napoli".



LINDSTROM - "E' un ragazzo che si deve adattare al calcio nostro, il ruolo non è ben definito. Ha fatto molto meglio sull'esterno, bisogna capire dove si sente maggiormente a suo agio. Purtroppo in certi ruoli ci sono giocatori forti, nel ruolo di Kvara avrà meno spazio e lo vedremo in qualche altro ruolo".



IL MILAN - "Ora ci sono sedici finale, poi tireremo le somme. Il mercato è finito, questi ragazzi devono fare squadra e giocarsela con tutti".