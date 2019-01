Il Torino ha le idee chiare per la prossima estate e ha già delineato il primo obiettivo per il centrocampo: Roberto Pereyra. Uomo chiave nel Watford di Mazzarri, l'ex Juve è il preferito dal tecnico granata e il duo Cairo-Petrachi è pronto a muoversi per accontentarlo. Operazione da una ventina di milioni di euro, la chiave per sbloccarla può essere Vittorio Parigini: il giovane attaccante infatti, riferisce Tuttosport, piace all'Udinese e proprio il suo approdo in Friuli la prossima estate potrebbe convincere la famiglia Pozzo, proprietaria sia dell'Udinese che del Watford, a favorire il passaggio di Pereyra al Torino.