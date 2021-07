Intervistato da fcinter1908.it, la bandiera dell'Inter, Sandro Mazzola, ha espresso la propria opinione sui nerazzurri guidati da Inzaghi.



Lautaro ha vinto la Copa America, Bastoni e Barella l'Europeo. Con Lukaku sono loro i tre pilastri per l'Inter della prossima stagione?

“Penso proprio di sì: è gente che sa giocare a calcio. Bisogna ripartire da loro e, aggiustando un po' la rosa, l'Inter può fare un'ottima stagione”.



Quanto le è dispiaciuto perdere un giocatore come Hakimi?

Eh, ci sono rimasto male. Non avrei mai pensato che un giocatore così forte e importante potesse andare via.



Come le è parso il primo impatto di Inzaghi con il mondo Inter?

Lo conosco da quando è giocatore, ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui. Mi piace, credo che abbia ottime idee e che sia in grado di trasferirle ai giocatori. Penso che l'Inter abbia fatto un'ottima mossa a prendere lui. Secondo me è la scelta giusta per il dopo Conte.