Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, parla a FcInter1908: "Inzaghi dopo Conte? Lo conosco da quando è giocatore, ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui. Mi piace, credo che abbia ottime idee e che sia in grado di trasferirle ai giocatori. Penso che l'Inter abbia fatto un'ottima mossa a prendere lui. Secondo me è la scelta giusta per il dopo Conte. Hakimi via? ​Eh, ci sono rimasto male. Non avrei mai pensato che un giocatore così forte e importante potesse andare via".