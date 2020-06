Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, parla del club nerazzurro a sport-lab, partendo dal tema più caldo, il futuro di Lautaro Martinez: "Penso che alla fine resterà. Anche perché se l’Inter lo dovesse cedere significherebbe che avrebbe bisogno di soldi e questo sarebbe un errore madornale. Un giocatore che mi assomiglia? Sta nella Juventus ma non faccio il nome. Potrebbe essere Dybala (ride ndr). Mi piace molto".



SU CRISTIANO RONALDO - "Io l’avevo visto ed ero incredulo. Ero andato a vedere un giocatore del Portogallo ma poi ho visto lui. Prima della gara dei lusitani c’era la sfida delle riserve. Io vedo Cristiano Ronaldo, che all’epoca era giovanissimo, e resto folgorato. Dissi a un agente che stava lì se ci potevo parlare e riuscii a parlarci. A fine gara ci presentiamo, lui mi saluta e gli dico: “Senti, verresti a Milano a giocare?”. Lui mi fa: “Non lo so, vediamo”. Il giorno dopo l’ho richiamato, ma non mi ha risposto".