Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'ex bandiera dell'Inter, Sandro Mazzola, esprime la propria opinione sul campionato e sulla favorita al titolo.



"L'Inter non ha ancora vinto lo scudetto: come diceva il grande Helenio Herrera, 'non è finita fino all'ultima partita'. Quindi ci andrei cauto. Bisogna aspettare, non mi piace parlare prima, non ho sentito quella parola (scudetto, ndr). Ovviamente sono scaramantico, ma non parlatemi di scudetto (ride, ndr). Le prime quattro del campionato? Dico Inter, Milan, Juventus e Atalanta, la squadra bergamasca mi piace davvero moltissimo".