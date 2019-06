L'arbitro Paolo Mazzoleni ha chiuso al termine della stagione la sua carriera, ma quasi sicuramente resterà nel mondo arbitrale soltanto nel ruolo di Var. Intervistato da L'Eco di Bergamo ha svelato un aneddoto relativo all'ultima stagione e che vede coinvolta l'Inter.



“Quest’anno a fine gara sto lasciando San Siro dopo aver diretto l’Inter. Passo davanti al loro spogliatoio e sulla porta aperta, campeggia una mia foto con scritto "è tosto, è spigoloso". Incrocio Pane, è nello staff di Spalletti, gli chiedo spiegazioni e lui mi dice: "Il mister lo fa sempre, per spiegare ai giocatori chi è l’arbitro". L’ho sentita come una medaglia al merito: tosto e spigoloso. E per bene. Infatti i rapporti migliori li ho avuti con i carismatici: De Rossi, Bonucci, Zanetti, Diamanti, Gattuso, Stankovic”.