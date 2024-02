Mbappé al Liverpool? Konaté: 'Ragazzi, dai... Sappiamo tutti dove andrà'

Ibrahima Konaté, difensore francese del Liverpool, è stato stimolato dopo la vittoria per 1-4 in casa del Brentford in merito alla notizia che il connazionale Kylian Mbappé lascerà il paris Saint-Germain alla fine della stagione. Possibile dunque che il Liverpool sia una delle papabili destinazioni della superstar di Bondy? Konaté ha le idee chiare.



LA RISPOSTA - Il difensore vicecampione del mondo in carica ci ha riso su: "Ragazzi, andiamo... in tutta onestà, credete davvero che lui verrà qui? Lo sappiamo tutti dov'è che andrà...", la risposta sibillina. In realtà, il riferimento è chiaro ed è al Real Madrid, che sta covando il colpaccio a parametro zero ormai da due anni, quando Mbappé ha firmato l'ultimo rinnovo con i parigini. Adesso i tempi sembrano davvero maturi...