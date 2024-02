Mbappé al Liverpool? Konaté scoppia a ridere: 'Sappiamo tutti dove giocherà' VIDEO

« Vous pensez vraiment qu'il va venir ici ? Je pense qu'on sait tous où il y va aller »



La réponse d’Ibrahima Konaté quand un journaliste lui parle de Mbappé à Liverpool.



Negli scorsi giorni la notizia ufficiale data dalin cui si confermava comeavesse comunicato al patron Al Khelaifi che non avrebbe rinnovato il suo contratto andando via a fine stagione a parametro zero ha sconvolto il mercato con tantissimi club che, da quel momento in poi, sono stati accostati all'attaccante francese. Fra questi, oltre ovviamente alche rappresenta la destinazione più probabile, è stato fatto anche il nome delche in estate rivoluzionerà la propria squadra con l'addio di Jurgen Klopp, anche questo già comunicato a mezzo stampa.Per provare ad approfondire questa pista i giornalisti francesi di Canal + hanno chiesto di questa possibilità direttamente ad un calciatore francese che oggi nel Liverpool ci gioca, ovvero a. Divertita la risposta del difensore che nell'ilarità del momento ha di fatto confermato che Mbappé giocherà nel Real Madrid nella prossima stagione.