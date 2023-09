Il gioiellino 16enne Endrick, brasiliano che il Real Madrid si è assicurato per il 2024-25, ha parlato a TNT Sports Brasil:



"La 9 per ora è a disposizione? Il numero è la cosa meno importante. So che indosserò una maglia pesante. Se inizio con quel numero o con un altro, lavorerò lo stesso. Vinicius ha iniziato con 28, poi 25, 20 e ora 7, che è una responsabilità enorme. Mbappé a Madrid nel 2024? Sarebbe meraviglioso. Sarebbe fantastico se venisse".