Mbappé al Real Madrid? Laporta punge: 'Distruggerà lo spogliatoio, non li invidio'

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha concesso un’intervista al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, nel corso della quale non poteva mancare una domanda sul sempre più probabile approdo, in estate, di Kylian Mbappé alla corte degli acerrimi rivali del Real Madrid. Un trasferimento che da più parti viene considerato pressoché definitivo - anche se non alcuna del tutto concluso nei dettagli economici - dopo la decisione comunicata dal diretto interessato lo scorso febbraio di non voler prolungare il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno col Paris Saint-Germain.



DESTABILIZZANTE - Sull’argomento si è così pronunciato il presidente del Barcellona: “Invidioso che vada al Real Madrid? Assolutamente no. Tra l’altro vedremo se alla fine lo ingaggeranno o meno, obiettivamente non lo so. Un acquisto di questo tipo eventualmente andrebbe a creare delle problematiche all’interno di uno spogliatoio. E’ una mia previsione, sarà un grande problema per loro. Per ingaggiare Mbappé dovranno vendere qualcun altro, giusto? Perché non possono giocare due calciatori diversi nella stessa posizione e a livello economico si creerà qualche squilibrio nello spogliatoio. Non è un dono”.



CHE CIFRE - Secondo le informazioni provenienti dalla Spagna, per mettere le mani su Kylian Mbappé il Real Madrid dovrebbe sostenere un investimento di 100 milioni di euro netti soltanto per l’ingaggio al netto del campione francese, senza tenere in considerazione gli eventuali bonus e gli introiti derivanti dai diritti di immagine. E il probabile premio alla firma che gli sarà garantito arrivando da svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al PSG. Cifre che, se confermate, sarebbero comunque molto distanti rispetto a quelle percepite in Francia, dove al momento dell’ultimo prolungamento si era assicurato qualcosa come 70 milioni di euro a stagione.